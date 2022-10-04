民進黨台北市長候選人陳時中近日談及自己的高負面聲量時，認為就像好成績的學生討論度雖高，但也會開始被放大檢視。對此說法，國民黨台北市議員徐巧芯直言陳時中想太多，並列出他的7大罪狀，表示這不會是好學生該有的表現。

陳時中昨（3）日接受《聯合報》專訪時提到，表現好的人，通常負面聲量會較高，以學校來說，成績好的學生雖然討論度高，但不會一直被稱讚，而會開始被挑毛病，討論也隨之變得負面。

對於陳時中的論點，徐巧芯並不認同，她稍早於臉書指出，自己隨意列了陳時中的7大罪狀，包括1.要口罩沒口罩，要疫苗沒疫苗，快篩買到黑心的；2.台灣防疫從名列前茅最後變成倒數第二；3.自己買不到疫苗還擋民間團體採購。

4.選前說萬華是破口，要選舉才要疼惜萬華；5.疫苗採購價格到現在都不敢公開，塗黑封存30年；6.選到現在大家只記得「偷窺影片」、「人設百變」，民眾討厭度最高；7、附和周玉蔻攻擊慈濟，連她傷害無辜民眾都不敢、不願批評。

「這哪是『好學生』！」徐巧芯痛批，陳時中根本就是自我感覺良好。講難聽一點就是不知反省檢討，而且其罪狀遠遠不只上述7點。