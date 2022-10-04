六福旅遊集團力挺在地好食材攜手屏東縣府合作挺石斑魚，由台北六福萬怡酒店主廚運用屏東縣的履歷石斑魚入饌推新菜，並製作成個人即時料理包，民眾在家也能輕鬆享用五星美味。10月10日當天，台北六福萬怡酒店內餐廳更推出消費滿2,000元，就可用100元優惠價加購原價每份299元的六福美饌石斑魚冷凍料理，每人限購一份，限量300份。

10月10日起至10月31日，六福萬怡酒店「粵亮」廣式料理推出「麻婆豆腐石斑魚」、「酸菜石斑魚」等，每份售價720元。六福美饌則設置「屏東好物專區」電商平台，除了上架獨家開發的石斑魚即食料理包外，也針對消費者需求，將「屏東好漁箱」超值組合上架，滿滿整箱屏東漁、農、畜產品讓消費者在家也能享用山珍海味，未來更會依據不同時節推出不同組合的屏東漁、農、畜產品。過六福與屏東縣政府共同把關讓消費者買得放心，吃得健康。

石斑魚素有「美容護膚之魚」美稱，肉中的蛋白質含量高，脂肪含量低，並富含多種營養素，魚皮含豐富的膠質，可以促進膠原細胞的合成和上皮組織的完整生長，加上肉質細緻鮮甜易入口，客層老少咸宜，共同推廣台灣在地好食材的理念，讓雙方合作一拍即合。

六福旅遊集團董事長莊豐如表示，六福長年堅持環境永續，以永續食癒出發，選用在地美食，本次選用屏東優質履歷石斑魚，由五星主廚開發出在餐廳內享用及個人即時料理包，就是希望讓石斑魚不僅止於宴會料理，並透過六福的平台銷售深入家庭，從產地到餐桌，透過六福團隊從採購、產品開發、產品銷售推廣每個環節層層把關，讓消費者輕鬆品嚐健康又安心的美味料理，打造土地、生產者、消費者三贏的友善生態圈。

屏東縣政府副縣長吳麗雪表示，六福長期重視本土的漁農業發展，優先選用在地食材，並擁有優質的餐飲團隊及電商通路，期望透過與六福旅遊集團合作，將屏東優質水產品及屏東特色農、畜產品推薦給更多中北部消費地民眾，讓民眾不用遠赴屏東在地，即可透過六福美饌電商平台一次購足。今年屏東縣政府打破石斑魚只能是宴席或是重要節日才能食用的刻板印象，攜手六福萬怡開發即食石斑魚料理包，民眾不需動手處理生鮮魚產品，打開包裝直接下鍋烹調、或用微波、或用電鍋蒸煮，就能品嚐屏東美味的石斑魚，讓屏東優質的石斑魚重回餐桌，盼望未來屏東水產品能有更多元的發展。