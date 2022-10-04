北韓4日朝日本上空發射飛彈，為發射洲際彈道飛彈、核試驗做準備。

北韓今（4）日上午發射飛彈，飛彈飛越日本上空落入太平洋，南韓軍方宣布飛彈飛行距離達4500公里，飛行高度為970公里，速度為17馬赫，被認為可能是有史以來射程最遠的飛彈。韓媒指出，4500公里足以直達美國關島，專家認為這是北韓升級挑釁的前兆，預期平壤可能在10月底進行核試驗。

綜合路透社、韓聯社報導，南韓聯合參謀本部表示，北韓於當地時間今日上午7時23分左右（台灣時間6時23分），從東北方慈江道舞平里一帶朝日本發射1枚中程彈道飛彈（Intermediate Range Ballistic Missile，IRBM），飛彈飛越日本上空，落入太平洋。

根據韓聯參釋出的最新數據，這枚飛彈飛行距離達4500公里，高度為970公里，最高飛行速度為17馬赫。17馬赫代表速度比音速快17倍，每小時時速達20991公里，一般速度超過音速5倍就能稱為「極音速飛彈」。

這是北韓5年來再度發射飛彈飛越日本上空，韓聯社指出，4500公里的飛行距離能夠直達美國關島，從平壤到關島的距離為3400公里。日本防衛大臣濱田靖一表示，北韓4日發射的飛彈射程可能是有史以來最遠。

南韓軍方研判，北韓4日發射的飛彈飛行距離達4500公里，高度為970公里，最高飛行速度為17馬赫。

現任教於慶南大學的前南韓海軍軍官金東燁（Kim Dong-yup，譯音）表示，根據官方釋出的數據，北韓有可能發射的是「火星-12型」（Hwasong-12）中程彈道飛彈。北韓於2017年首度發射火星-12型飛彈，稱能夠打擊美國在太平洋的領土。

韓聯社指出，北韓這次似乎是以30至45度的正常角度發射。

報導分析，受新冠肺炎疫情影響，北韓沉寂了一段時間，不過從9月底開始北韓已多次發射飛彈，梨花女子大學教授樸元坤分析，北韓似乎在疫情之後開始衝刺。

平壤於1月試射中程彈道飛彈，後續於2月、3月、5月等試射6次新型洲際彈道飛彈「火星-17」（Hwasong-17）及洲際彈道飛彈「火星-15」（Hwasong-15），自9月底以來試射多枚短程彈道飛彈，總計平壤今年以來一共發射21枚彈道飛彈、2枚巡弋飛彈，尹錫悅政府上任以來一共發射9枚飛彈。

日本防衛大臣濱田靖一表示，北韓4日發射的飛彈射程可能是有史以來最長。

分析認為，北韓再次試射中程彈道飛彈可視為挑釁升級的前兆，不久後可能再次發射洲際彈道飛彈，甚至是進行第7次核試驗。專家認為，平壤有可能在10月底進行核試驗，也就是在16日開幕的中共二十大結束後、11月初美國舉行期中選舉前進行。南韓國家情報局分析，這段時間是北韓達成政治目的的最佳時間，在考量中國大陸的「盛宴」之餘，也希望影響美國大選。

美國「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）安全分析家潘達（Ankit Panda）指出，飛彈飛越日本上空能讓北韓科學家在更實際的狀況下測試飛彈，與一般高仰角軌道相比，此次試射能讓遠程重返載具（long-range reentry vehicle）暴露在熱負載（thermal loads）及大氣再入壓力之下，這些都是真實世界下必須面臨的條件。

潘達也指出，北韓試射引發的政治影響也相當複雜，因為飛彈飛越日本上空期間，飛彈大部分時間都在大氣層之外，但對日本民眾來說，接收到北韓飛彈可能來襲的警報確實令人焦慮。