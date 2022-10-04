太羞辱人了！一名男子日前在KTV唱歌，碰巧抓包女友劈腿，與別的男生摟摟抱抱，回去質問女友後，對方竟秒提分手，還嗆聲「他雞雞比你大」，讓男子氣憤不已。

一名男網友在Dcard發文，指出日前在KTV抓到女友劈腿後，給她留面子沒當場拆穿，只拍照留證據，忍到隔天才傳訊息質問女友，「你昨天晚上去哪裡了？怎麼都沒回宿舍」，對方回答「跟朋友去跑山」，「跑完山去哪？」女友則回「去711坐到天亮啊」。

看到女友不從實招來，原PO馬上貼出昨天拍的照片質問「那我怎麼在KTV看到你？摟摟抱抱的那個男的到底是誰？」結果下一秒女友就提分手，但原PO仍窮追不捨「我哪裡惹到你了？為什麼要這樣對我」女友則冷漠回一句「沒有為什麼，因為他的雞雞比你大」。

原PO質問女友為何跟別的男人摟摟抱抱，卻被對方提分手。(翻攝自Dcard)

聽到這句話讓原PO崩潰「我用尺量也有16公分啊，這樣還滿足不了嗎？」將女友封鎖不再連絡，而其他網友們看到後也紛紛留言：「說真的，她只是被你抓到，惱羞成怒，所以才故意侮辱你」、「換口味吧，奶茶比綠茶好喝」、「不被珍惜的就不要太在意，下一個會更好」、「大概是你的尺不準吧，沒圖沒真相」、「笑慘，你女友整個見笑轉生氣的嘴臉」。