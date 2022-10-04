29歲藝人許明杰出道10年，年輕時被星探發掘，並成為台灣男團「SpeXial」出道，退出團體後轉戰電視劇，於2020年飾演八點檔《天之驕女》顏聖元一角，其中經典名句「洗勒哈嘍」，超洗腦的台詞獲得不少劇迷跟網友的喜愛。不過昨日許明杰竟在直播中帶點醉意怒罵警察，到了隔日晚間許明杰趕緊發文道歉，直呼「很抱歉我昨天失態了。」

據了解，許明杰在直播中透露自己跟賣玉蘭花的婦人發生衝突，因而驚動警察到場處理，在講述這段過程時，看得出許明杰帶點醉意，情緒也激動，他認為警察態度不佳，覺得自己無端受到欺壓，更提及台灣環境欺負藝人，令粉絲相當擔心。

許明杰在IG發現時動態道歉。(圖/許明杰 IG)

目前該直播已經被刪除，而針對直播的言論，稍早許明杰也緊急發文道歉：「很抱歉我昨天失態了，在這裡向所有的人道歉，對不起，也向所有關心我的朋友說一聲，謝謝。」由於許明杰曾經因心理狀態不穩而停工修養，且曾透露自己患有躁鬱症，讓不少粉絲擔心可能是精神不佳。