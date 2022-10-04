正新(2105)8月營收回升至90.6億元，年增18％，主要大陸車市恢復，經銷商(RE)胎、組車廠(OE)胎需求均逐步回溫，若無疫情再度爆發，後續銷售展望應可樂觀看待，法人估計，今年下半年獲利急起直追，全年有機會轉為正成長。

正新今年上半年受到台幣升值、原物料上漲、汽車晶片短缺、大陸封城等因素，營收488.4億元，年減8％，毛利率由去年同期24％降至21％，稅後淨利25.22億元，年減26％，每股盈餘0.78元。

不過，上半年不利因素，在下半年都在翻轉，包括車市晶片缺料問題逐步改善，大陸新車銷售復甦；而海運運價受到歐美景氣不振，運價下跌，而大陸及亞洲輪胎出口改善，化解亞洲輪胎產能供需過剩格局；另外，原料端天然橡膠及合成橡膠報價疲弱，用料成本降低，且台幣貶值。法人認為，除了營收復甦外，毛利率也將改善，推升第三季及第四季獲利表現，下半年獲利優於上半年，加上去年半年基期低，全年有機會拚轉正成長。

正新今年發表全新電動車專用輪胎Vixtra Sport EV，瞄準特斯拉修補市場，已通過台灣、大陸、歐洲的銷售市場，占比雖不大，但顯示技術能力提升，且價格與原廠相比具競爭力，屬於高附加價值產品。

目前正新美國市場銷售以四輪驅動為主，AM以備胎為主，第二季營收占比接近15％。因晶片問題解決，市場銷售持續恢復，PCR穩定供應中，塞港問題亦解決，美國客戶客戶存量不高；歐洲部分因運費下降使成本壓力減緩，歐美都沒有庫存問題。

大陸營收第二季占比42.6％，大陸車廠已正常生產，供給無虞，車市銷量明顯回升，過去低價競爭、物流、運費成本高情況緩解，有利於出口。