周一公布的一份檔案文件顯示，義大利一家行政法院撤銷了該國反壟斷機構對科技巨頭蘋果和亞馬遜處以的鉅額罰款。

在2021年，義大利反壟斷機構對這兩家美國公司處以總共2億歐元的罰款，主因為蘋果和Beats產品在銷售方面存在反競爭的合作。

但是由於在第一次罰款計算中出現的「重大錯誤」，反壟斷機構在今年初將罰款降到1.73億歐元。

亞馬遜在一份聲明中，對法院的判決表示歡迎。

義大利反攏段機構和蘋果都沒有立即提出評論。