瞄準疫後經濟復甦，安克生醫(4188)持續搶攻全球市場，繼日前出貨泰國後，現正與韓國洽談獨家代理簽約，同時也和馬來西亞、澳洲、印尼等多國，積極洽談超音波智慧睡眠檢測醫材「安克呼止偵」的合作代理。

泰國宣布國境於10月起全面解封，2022年泰國RCOT年度科學會議(皇家耳鼻喉科醫師與頭頸外科醫生學院)也率先於10月5~7日舉行。安克生醫受大會邀請參加，於現場說明旗下智慧醫材「安克呼止偵」的臨床應用價值，同時分享近期在ESRS歐洲睡眠大會當中，與美國史丹佛睡眠醫學中心共同發表的研究內容。

全球約有10%人口飽受「阻塞型睡眠呼吸中止症OSA」所苦，因為受限於現行的檢測方法，須過夜檢測且等候時間長，導致多數人未被有效診斷，如何突破現有的檢測瓶頸，一直是外界努力的重點。

除了即將參加的泰國RCOT年度科學會議，安克生醫日前於新加坡舉辦的2022亞洲醫療器材展Medical Fair Asia(OMO)也表現亮眼。看準安克生醫的超音波智慧睡眠檢測醫材，10分鐘可完成風險評估，有助於大幅提升民眾檢測意願，包括來自馬來西亞、澳洲、印尼等國的代理商，均表達高度的合作代理意願。

安克生醫李伊俐總經理表示，目前已和泰國完成簽約和出貨，近期就要進行當地醫院安裝測試與行銷活動合作推廣；此外，與韓國的獨家代理簽約也積極進行中，國際市場向前再邁一步。李伊俐進一步強調，無論是泰國或是韓國，阻塞型睡眠呼吸中止症的患者都為數眾多，對於未來商機相當看好。