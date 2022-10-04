消息面：

1.《紐約時報》報導，消息人士透露美國政府最快將在本周公布阻止中國企業取得先進半導體技術的相關措施，其中可能包括禁止美國企業向中國公司提供數據中心使用的微型晶片。

2.美國供應管理協會（ISM）公布，美國9月製造業指數為50.9，較8月的52.8下滑，且不及市場預期的52.2，並創下2020年5月來新低。其中，製造業投入價格分項指數為51.7，低於市場預期的51.9。新訂單分項指數從8月的51.3下滑至47.1，亦創下2020年5月來新低，訂單萎縮可能與聯準會大幅升息有關。此外，就業分項指數為48.7。

3.標普全球美國9月製造業採購經理人指數（PMI）終值為52，略高於初值及市場預期（51.8）。

4.因準確預言2008年全球金融危機而獲得「末日博士」（Dr Doom）稱號的著名經濟學家魯比尼（Nouriel Roubini）表示，美國債市危機正在惡化，他預期今年底美國經濟將硬著陸，美股可能下挫40%。

5.紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，美國通膨雖然出現降溫的初步跡象，但仍然太高，央行需要繼續升息，「收緊貨幣政策已經開始讓需求冷卻並降低通膨壓力，但我們的工作還未完成」。

6.亞特蘭大聯準銀行總裁波斯蒂克（Raphael Bostic）表示，美國製造商推進供應鏈重組，將零組件業務逐漸拉回本土，這可能降低效率，並加劇通膨壓力。

7.英國政府周一宣布大規模減稅政策的重大轉折，將放棄取消最高所得稅率45%的計畫。受此激勵，英國一度大漲1.5%，報1.1334美元。英國10年期公債殖利率下跌10個基點，跌破4%大關。

8.英國債息大跌加上美國製造業數據意外疲弱，周一美國10年期公債殖利下跌16個基點，報3.639%，盤中一度重挫26.31個基點，報3.5655%；上周一度站上4.109%，創下14年新高。

9.受惠於美元走軟和債息大跌，周一紐約期金收漲1.8%，為每盎司1702美元，收復1700美元大關。

10.周一紐約期油收漲4.14美元或5.21%，報每桶83.63美元，盤中一度飆漲6.38%，站上每桶84.56美元。布蘭特期油收漲3.72美元或4.37%，報每桶88.86美元。媒體報導OPEC+考慮祭出逾兩年來最大規模的減產行動以提振油價，市場預期OPEC+可能在周三會後宣布每日減產多達150萬桶。高盛看好油價可望重返百元大關。