大陸中央氣象台今（4）日早上6時發佈寒潮藍色預警，指出全大陸多地將急劇降溫，局地降溫幅度可達18℃以上。這是繼2日之後繼續發佈寒潮藍色預警，甚至近日的氣象預警，還包括山洪災害和海上大風。

據澎湃新聞報導，此次寒潮藍色預警顯示，受強冷空氣影響，預計4日8時至6日20時，西北地方東南部、華北南部、黃淮、江淮、江漢、西南地區東部和江南大部等地將先後降溫6到10℃。其中，黃淮南部、江淮、江漢和江南北部等地部分地區降溫12到16℃，局地降溫幅度可達18℃以上。

直到6日至7日早晨，最低氣溫0℃線將位於華北北部至遼寧中部一帶，最低氣溫10℃線將位於四川東北部、湖北中部、河南南部至蘇皖北部一帶。

至於其他預警方面，大陸水利部和氣象局3日18時聯合發佈黃色山洪災害氣象預警：預計3日20時至4日20時，河南西部、湖北西北部、四川東北部、重慶北部、陝西南部等地部分地區可能發生山洪災害（藍色預警），並以四川東北部、重慶北部、陝西南部局地發生山洪災害可能性較大（黃色預警）。

另外4日6時也發佈海上大風黃色預警，預計受冷空氣影響，4日白天至夜間，渤海、渤海海峽、黃海北部和中部海域將有8至9級、陣風10至11級的大風。