印度當地時間3日公布首批自製高空攻擊直升機，印度國防部長辛格（Rajnath Singh）在久德浦（Jodhpur）空軍基地表示，印度斯坦航空公司（HAL）製造的直升機「將大幅提升印度空軍的戰鬥力」。該攻擊直升機主要用於喜馬拉雅山等高海拔地區，而印度與中國在當地又有領土爭議，是否針對中國，備受關注。

辛格說，「這是個重要的時刻，是一件非常值得自豪的事情，是經過20年努力研發的結果」。印度官員更表示，這款飛行器已在最高達海拔4875公尺的高空進行過測試。

印度軍隊曾在喜馬拉雅山區與中國發生衝突。雙方在當地有領土爭議，2020年於邊界發生徒手衝突，造成20名印度軍人和4名中國軍人死亡，兩國關係急轉直下。雙方動員了數萬官兵，但兩國在今年9月8日宣布部分撤軍。

法新社報導指出，在武器來源上，印度正在努力減少對俄羅斯以及其他供應者的依賴，該輕型戰鬥直升機被視為另一個里程碑。同時，印度一直在努力建立自身的國防工業，上個月才推出首艘自製航空母艦。

報導還說，俄羅斯2月入侵烏克蘭，引發印度對未來俄國備件供應的擔憂，也增添印度推進武器國產的動力。然而，印度仍是俄羅斯的親密盟友，拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭，但印度也和西方一樣，擔心中國越來越自行其是。