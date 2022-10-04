鏡週刊社長裴偉被爆為取得鏡電視執照要求府院介入向國家通訊傳播委員會（NCC）施壓，昨再改口是自己「膨風」。對此，立委陳椒華召開記者會質疑，裴偉說法一變再變，很遺憾現在又神隱、躲起來不敢回應，她要求總統府、行政院說清楚，到底是誰洩漏NCC會議內容給裴偉。

裴偉裴偉昨至電台打書，面對主持人王淺秋提問有關錄音內容，他表示，絕對沒與蔡英文總統、蘇貞昌院長有聯繫，「當時為了讓股東放心，說了一些安撫股東的話，也許有些膨風，但沒有那麼厲害直達天聽」。

陳椒華今日召開記者會表示，去年7月16日，在鏡電視接受NCC外部審查委員的審查程序不順利下，當日晚上裴偉就以line告知大股東「今天沒投票，補完資料才投，因為陳依玫鬧場」、「我們已經將情況向府院抱怨，要他們給NCC壓力」。她質疑，NCC內部是誰違法洩密給裴偉？「是不是應該要徹查、移送法辦？」

陳椒華說明，依照NCC《衛星廣播電視事業境外衛星廣播電視事業及他類頻道節目供應事業申設評鑑換照諮詢會議審議規則》第12條規定，「諮詢會議之審查資料、會議討論事項或其他依法應保守秘密之事項，諮詢委員及其他參與會議人員均負有保密義務」。

陳椒華說，裴偉確實有發訊息給股東，並要求府院施壓NCC；陳椒華要求蔡英文總統、行政院長蘇貞昌要說清楚，黨政、府院是否有介入？應該要把真相說出來。

陳椒華最後表示，明天交通委員會要召開NCC審查，會再要求成立調閱小組，因很多爭議還未釐清；媒體身為社會公器，相關審查一定要以社會公益為最主要的目的，如果黨政、府院有介入施壓，有問題就應該撤銷鏡電視執照，重新審查。