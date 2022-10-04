針對行政院原能會主委謝曉星遭週刊報導職場性騷擾、霸凌一事，民進黨立委范雲、賴品妤4日發布聯合聲明指出，希望行政院立即主動調查，並強調台灣性別友善職場推動尚有很長的路要走，政府部門應以最高標準檢視、維護，也呼籲謝曉星公開回應大眾疑慮。

聯合聲明指出，謝曉星是原能會最高首長，應由行政院採取立即有效糾正及補救措施並主動調查，以維護被害人權益。

聯合聲明強調，台灣性別友善職場的推動工程尚有很長的路要走，尤其政府部門應以最高標準檢視、維護，呼籲謝曉星立即公開說清楚、講明白，積極回應大眾疑問。

行政院長蘇貞昌4日率內閣赴立法院報告總預算、特別預算，謝曉星本人則請病假。不過，民眾黨立委邱臣遠詢問蘇貞昌對於謝曉星遭控職場性騷擾態度為何？是否介入調查？蘇貞昌回應，他剛剛才得知消息，謝曉星應該會對外說明，政府官員相關責任非常清楚，會依照規範進行。