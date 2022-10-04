機票訂了嗎？為了滿足熱愛旅遊的台灣消費者規畫海外行程的需求，滙豐(台灣)商業銀行繼9月中推出旅人卡全新頂級優惠後，乘勝追擊再重磅推出「現金回饋御璽卡」超優回饋 – 符合資格享國外消費最高4.22％的現金回饋，為市場上跨通路最狂的優惠，讓卡友未來出國旅遊帶著滙豐信用卡行遍天下，越刷越划算，越刷越省荷包。

根據國際發卡組織Visa於今年7月的調查顯示：若政府防疫規定放寬，43％的消費者表示他們計畫在未來12個月出國旅遊；另外，高達42.4％的受訪者表示出國旅遊時，會選擇信用卡作為主要支付工具，其次是現金 (34.2％)、無接觸式電子錢包 (9.8％)、或簽帳卡／提款卡 (6％)等。調查結果顯示，出國旅遊和信用卡支付是解封後，國人在支付消費上最關注的領域。

滙豐(台灣)商業銀行財富管理暨個人金融事業處資深副總裁黃至弘表示，隨著疫情解封，出國旅遊熱潮即將湧現，滙豐銀行針對消費者最關注的海外刷卡消費，為符合資格之本行忠實客戶推出市場上回饋最高4.22％的優惠，不論出國或海外網購，滙豐現金回饋御璽卡都是最貼近卡友需求的萬用信用卡。

黃至弘表示，如果還沒有計畫出國，在年底和明年第一季的消費旺季，規劃國內旅遊、購物、享用美食等，也可享國內刷卡最高3.22％的優惠，連繳納保費也可輕鬆享回饋，是消費者聰明理財的最佳幫手。

滙豐銀行針對本行忠實客戶與新卡友分別推出好康刷卡回饋活動，自2022年10月1日至2022年12月31日止，凡持有本行銀行帳戶，且帳戶平均帳面餘額達新台幣30萬元，並於核卡前六個月內未持有滙豐信用卡正卡或附卡之客戶，在活動期間內線上申辦現金回饋御璽卡，並勾選使用行動或電子帳單，於核卡後至2023年3月31日期間刷卡消費，除原回饋外，不分通路 (含保費) 額外享2％現金回饋，最高享海外4.22％，國內3.22％，個人總回饋上限新台幣1萬元。

活動期間內於線上申辦現金回饋御璽卡之新卡友 (核卡前六個月內未持有滙豐信用卡正卡或附卡)，並勾選使用行動或電子帳單，於核卡後至2023年3月31日期間刷卡消費，除原回饋外，不分通路 (含保費) 額外享1％現金回饋，最高享海外3.22％，國內2.22％，個人總回饋上限新台幣1萬元。