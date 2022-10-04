百年銀行集團瑞士信貸是近期話題中心，上周末瑞信破產危機的傳聞鬧得沸沸揚揚，即使公司出面澄清沒有流通性問題，仍解決不了外界擔憂，瑞信預計月底公布改革計畫，可能透過出售業務、資產，加強財務彈性，但分析師卻認為，現在比一兩年前更難脫手，市場對於投資銀行的業務需求呈現下滑。

美媒報導，許多分析師認為，此次瑞信危機雖造成爆發金融危機的擔憂，但整體看來比較像2016、2017年的德意志銀行的信心危機，花旗分析師Andrew Coombs就明確表示，瑞信的狀況並不像2008年。

當時德意志銀行也出現信用違約交換價格（CDS）大幅攀升的狀況，CDS是銀行的償債指標，基點越高代表銀行越沒有能力償債。此外，雙方也都面臨市場信心不足、信用評等被下調導致客戶流失等狀況。

如今，瑞信希望能盡快擺脫財務問題，出售業務、資產及縮減人力都是選項，然而瑞士私人銀行Bank Vontobel高級分析師Andreas Venditti卻認為沒有那麼簡單，「如果是在一兩年前進行重組，當時市場對風險資產的需求增加，會更容易出售，然而現在則是遇到雙重打擊，因為目前投資銀行的活動呈現下滑，包括貸款部門。」

此外，Andreas Venditti也提到，如果瑞信高層沒有採取積極行動，會讓暴躁的客戶與合作夥伴更不耐煩，狀況就更難處理。摩根大通分析師Kian Abouhossein則認為，公司可能會提前公布第三季的資本狀況，以呼應上周末發出的財務穩健聲明，穩定市場信心。

報導提到，德意志銀行事件與2011年摩根士丹利的經驗值得借鏡，當時德意志在隔年募到78.5億美元的資金緩解狀況；摩根士丹利則深受市場傳聞所苦，外傳其嚴重曝險於不穩定的歐洲債務，導致股票與債券承壓，最終大股東出面給出承諾，但市場仍擔心無法兌現諾言，CDS價格花了數個月時間才下降。