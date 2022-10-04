今年是台鐵海線通車一百周年，台鐵與苗栗縣政府文化觀光局特別合作開發聯名「鄉味特色便當」，首次以台鐵便當明星「排骨」與海岸線苑裡在地特色料理「旗魚丸」作成雙主菜，重磅登場！下周二（11日）海線通車百周年紀念活動當日限量販售168份，每份售價120元，10月4日至10月9日可預訂。

台鐵台中鐵路餐廳以「台鐵便當經典滷排骨」為首選主菜，嚴選自CAS國產豬的帶骨里肌大排，SPA按摩醃製後，現炸後滷，再煨滷以吸附滷汁，醬氣入味，軟嫩多汁。另一主菜「旗魚丸」則是苗栗縣政府文化觀光局精選苑裡當地特有的家常菜。台鐵說明，早期農業社會，苑裡沿海在清明節前後雙髻鯊魚量特別多，礙於交通運輸不便，漁獲又不耐存放，因此苑裡人將肉質細嫩的鯊魚肉做成鯊魚餅或鯊魚丸等料理，成為苑裡的特產。近年雙髻鯊魚成為保育類物種，台中餐廳改選旗魚肉與豬肉打成漿，加入新鮮蒜苗、香菜、紅蘿蔔和芹菜等，口感及風味更鮮美Q彈。

配菜採用海線沿線縣市苗栗、台中的在地物產，重現海岸家鄉風味料理，讓遊子回鄉及旅客品嚐在地特有漁鄉風味，將於配菜選用通霄彩虹玉米（大筍）、玉米筍（小筍）拌炒高麗菜，象徵海線生生不息，以及海線新鮮時蔬如通霄花生炒黃瓜、鹹鴨蛋苦瓜、三杯杏鮑菇等，米飯使用海線特產、有「米中黑珍珠」之稱的黑米和白米烹煮。

台鐵「鄉味特色便當」將於10月11日海線通車百周年紀念活動當日，舉辦配菜大變身一日快閃特賣活動，便當外盒貼上DT668海線通車百周年主題列車銘版樣式貼紙。「鄉味特色便當」在台鐵局台中站台鐵便當店，限量供應100份；通霄車站配合海線百周年慶活動限量供應68份，售完為止。

預訂專線： 台中鐵路餐廳(04)2222-4683

預訂期間：10月4日至10月9日，每日早上自8時至17時止。

販賣日期：10月11日上午11時30分開賣，數量有限，售完為止(午餐限定)。

販售數量：現場販售限量168個（預訂數量不計入），每人限購2個，售完為止。