每個人都有他的脾氣和想法，要用簡單的字眼來形容一個人，往往都是過度簡化，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙魚座、金牛座、牡羊座表面看似簡單，不會表達太多意見，實際跟他們交流過才會發現這三星座很有想法，認識後會大大改觀。

▍雙魚座

雙魚座人前善良又柔順，待人處事的時候，不會表達太多個人意見，最常掛在嘴邊的就是「我什麼都可以、看你的意思！」但跟雙魚座有過精神上的深層交流後，就會知道他們很有想法，只是平常不會跟其他人聊這些話題而已，所以建議可以主動去跟雙魚座聊天，會得到意想不到的收穫。

▍金牛座

很多人說金牛座做事按部就班、中規中矩、不愛出風頭，加上樸實無華的外表，讓人覺得他們就是那種本分過日子的人、不太參與太多人際社交，看似簡單但其實他們內心是很有想法的一個星座，深入認識後，很多人常常會認同金牛座的想法，覺得他們非常有深度，所以不妨可以多跟他聊天，得到很多不為人知的知識。

▍牡羊座

牡羊座做什麼事、說什麼話，都喜歡直來直往，一旦確定了想要什麼、有什麼目標，就不會深思熟慮的去考慮前因後果，就是一心只想要往前衝，即使碰壁也不回頭，也就是因為這麼簡單粗暴，通常牡羊座給人的感覺是簡單和老實，但當有需要他們的時候，牡羊座就會瞬間開機變得很有頭腦跟智慧，幫你解決任何問題。