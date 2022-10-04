周休二日，我沒停著。

週六，去台南市，耘非凡美術館，辦了一場詩人藝術家許悔之的個展座談會。

悔之是老友，理工男，卻斜槓人生，在文字藝術的殿堂裡，從容優雅，對人生「不應該任由自己的天賦被世俗價值給扭曲」做了最佳的示範。

他近年來，由於想借助抄經，來克服自己內在心靈與精神的焦灼，孰料書法風格卻日益俊逸，甚至由於對當代藝術的長期浸淫，還在手墨創作上，走出自己的「許悔之之路」！連年在香港的藝術展演締造佳績，明年還要進軍香港的巴塞爾。

他要我幫忙在台南講一場，我如何能說不呢，除了我自己要掂掂自己的份量外！

還好，同台的，是他的策展人，台師大藝術系的名師白適銘教授，他溫文儒雅，學養豐富，在不少我的發言上，都適時做了極為專業的補充，使我不至於捉襟見肘，班門弄斧。

但，我多麼的羨慕悔之這些年的自我惕勵，自我奮進啊！

不少詩人，過了中年，卡關在日常生活，陷落在感性的衰退，停滯於年輕的高峰，但悔之繼續寫，還把詩人的靈敏，轉換到出版，轉移到藝術創作，這就不是一般詩人所能企及的了。

能寫詩，是天賦，能繼續寫詩，是毅力，能把詩人之才，連結到其它的領域，發光發熱，那是要有跨越地平線之盡頭的勇氣。悔之的成就，必然能鼓勵更多年輕的詩人，往更遠的山巔，海角，眺望極限的鼓舞。

那天，我們在台南，很盡興，還在畫廊老闆精心安排下，在四週環繞悔之作品的空間裡，一次享用了五六道台南小吃美食，賓主盡歡。

但我回到台北，回到家裡，已經要夜裡十一點了。推門，靜悄悄。女兒睡了，妻子睡了，她們今天很累。女兒考SAT，妻子陪她。

我站在門口，對著一室幽靜，感覺到女兒長大了的幸福，感謝妻子讓我出門她接手接送女兒的細膩。凌晨，我調了鬧鐘。四點起床。2022年烏來馬。去年的賽程，疫情延至今年。但我忘了告訴妻小，我週日又要出門。

本來以為週六夜裡回來，還可以說，但她們都睡了。清晨四點半，我叫了計程車，輕輕開門，妻子沒被吵醒，她有時會注意到我出門，顯然昨天累壞了，我慶幸沒吵到她。

等車時，發了line，「大美女小美女，爸去跑烏來馬了，抱歉忘了說。」

烏來很美，但美的名氣長年被籠罩在觀光景點的氣息中，很多人或許不以為然了。

但主辦單位的主事者邵老師（邵敬一），是跑馬界奇人，把辦賽事當成一種修為吧，他的賽事，不重速度，重過程，他總希望參與他的賽事的跑者，能更留意沿途的風光，能更體會賽道上主辦者的心意，我跑過他主辦的「香魚馬」，非常辛苦的一場全馬，但我竟然跑進了翡翠水庫的集水區，看到了台電的發電廠，在最後兩公里登山階梯上體會了「為山九仞」，不小心，就會「功虧一簣」的最後一哩路的掙扎！

所以，我知道這場烏來馬不好跑！給了八個半小時完賽，還安排了沿途景點的說明，電影《賽德克巴萊》林慶台牧師的講道，你就知道邵老師的「馬拉松哲學」了！

我沒參與邵老師的苦心孤詣的安排，因為我擔心自己體能撐不了那麼久，於是，我按照自己的速度，慢慢跑。

但邵老師的用心，我看到了，烏來真美，絕大多數的跑者，在他們事後的發文中，都提到了烏來馬的驚艷，山高，水清，小徑深幽，流水淙淙，密林深邃，跑進信賢部落的難得經驗，讓每位跑者都有深烙於心的印象。

我最後是七個半小時完賽的，沒有跑得半死，我覺得比香魚馬好跑，但我痛得半死，最後十公里，我發生了「燒檔意外」，內褲摩擦兩腿內側，大有舉步維艱之歎！

最後十公里，忍著痛，我是放快腳步，以一小時約莫六公里的速度快走，但姿勢一定很難看，為了減少摩擦，我應該是「大外八字」的姿勢，像螃蟹橫行吧！

但感謝烏來馬的好山好水，我最終完賽了，成績不好，但，還在我後面的人不少！回到家，兩條大腿內側紅腫不堪，但，我跑完啦！

昏睡一晚後，早晨，叫女兒起床，看妻子整裝，一對母女漂漂亮亮的出門，我則澆花，餵魚，把衣服拿去洗衣機，給自己沖一杯咖啡，站在後陽台上，望著週一的遠方。

每一天，都是一天，但每一天若沒有昨天的累積，今天的繼續，明天的期待，我們怎能安心的過每一天呢！

女兒長大了，妻子越來越有自己的成就了，我多幸福啊，有這麼幸福的家，這麼多奮進的朋友，這麼多跑道上相互祝福的同好，百馬累進23馬了，快了，快了！

作者為知名作家

照片來源：作者提供。

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