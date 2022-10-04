台股這陣子表現慘綠，一度面臨萬三保衛戰，不少投資人不堪嚴重虧損出場，一名網友以「折損70％終於出場了」為題發文指出，她從初入股市到目前一年半，最近狠心放手航海王，慘賠了大學4年學費。PO文一出引發網友討論，有網友認為原PO現在出場「賣在阿呆股」，等反彈再出比較好。

原PO在Dcard上發文指出，她經歷股市大好到越來越難做，心態從興奮到沉悶再到逃避，到9月底才再次提起信心，認真面對和檢討過去失敗的投資手法，並調整好整個觀念跟策略，最後一步真的告別過去「狠心放手航海王」。

原PO表示，最近的短線操作都有成功買低賣高，但只賺那麼點零頭而已，前面可是賠了整個大學四年學費去了，更感嘆「真的好難過呀，想到就很沮喪」，只是想抒發一下大韭菜的心情。

網友則看法兩極，有人留言鼓勵「懂得止損代表你進步了」、「唯有正視問題、才能東山再起」、「還是要長期投資才賺得到錢！加油！」、「趁年輕趕快改變投資策略，先從買市值ETF開始」。

但也有網友認為「恭喜妳賣在阿呆谷，準備起漲了」、「大氣氛在放棄的時候，往往離低點不遠了」、「其實等反彈再賣比較好，但大家都一樣韭菜」、「感謝開示，進場了」、「終於等到畢業文」。

道瓊指數勁揚近800點，台股今日早盤大漲至逾270點，指數站上13500關卡，貨櫃三雄也全面反攻，漲幅均逾2%。