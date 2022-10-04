高雄前金區某廟方日前在舉辦遶境時，於道路中央施放煙火、炮竹，而該路位於百貨商圈以及住宅區，影響附近逛街民眾以及住戶。（摘自社會事新聞影音）

高雄前金區某廟方日前在舉辦遶境時，於道路中央施放煙火、炮竹，而該路位於百貨商圈以及住宅區，施放煙火完的濃煙也影響附近逛街民眾以及住戶。（摘自社會事新聞影音）

高雄日前前金文聖殿進行繞境活動時，在道路中間施放炮竹、煙火等物，期間有不少煙火冒出，還噴發數公尺高的紅色煙火，而該路位於百貨商圈以及住宅區，若受到煙花波及易發生危險，且施放完的濃煙也影響附近逛街人群、居民。警方表示，經查廟方事前未申請到路使用，將通知該活動負責人到案協助調查，如確有違規，將依法開罰；高雄市環保局表示，若經查證屬實將依空汙法等規定舉發。

前金文聖殿日前施放多個炮竹、煙火，有民眾將這一幕拍攝，並放在Line群組「社會事新聞影音」，還說明現場無交管人員於主要道路成功路封路放煙火、炮竹，從影片來看，施放過程中噴發數公尺高的紅色煙火，而路兩旁是百貨公司以及住宅大樓，若煙花波及容易發生危險；施放完頓時煙霧瀰漫，濃煙也擴散到兩旁，令當時逛街的民眾、附近住戶空氣品質受到影響。

為此，新興分局自強路派出所表示，經查前金文聖殿於3日晚間7時許舉辦慶典活動，但疑似廟方活動負責人疏忽，事前未向警方申請使用道路，現場雖有廟方雇用的交管人員疏導交通，但仍違反相關道路使用規範。

警方指出，廟方疑違反《道路交通管理處罰條例》82條第1項規定，將裁處新台幣1200至2400元罰鍰，活動期間未接獲相關報案，將通知該活動負責人到案協助調查，如確有違規，將依法開罰。

環保局表示，將依該影片前往稽查確認，若經查證屬實，將依空汙法第32條規定舉發，裁處1200至10萬元以下罰鍰，同時一併確認是否有造成周邊環境髒亂情況，再依廢棄法第27條規定，裁處1200至6000元以下罰鍰。