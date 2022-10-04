孟祥祖擺出瑪麗蓮夢露招牌姿勢。（巨宸製作提供）

呂佳彬挑戰時尚任務，擺出撫媚姿勢。（巨宸製作提供）

紀亞文挑戰時尚任務，竟抽到籤王。（巨宸製作提供）

運動實境秀《超級王牌棒球隊》在官方YouTube頻道創造超過300萬點擊量後，獨家再推出《運動員炸裂中》番外篇，派出「體育系男友」紀亞文、孟祥祖與呂佳彬挑戰時尚任務。

最在意髮型的「全能男神」孟祥祖突破偶包，擺出瑪麗蓮夢露招牌姿勢，「網球王子」紀亞文則是抽到籤王挑戰瑜珈姿勢的「顛倒體位」，必須雙手撐地、雙腳岔開，體能好的他被要求再拍一次都沒問題，至於「羽球歐巴」呂佳彬穿著蘇格蘭裙登場，剛好抽中最撫媚的pose，讓孟祥祖直讚，「很性感」，紀亞文打趣問，「表情這麼自然，是不是有偷練？」

「王牌三帥」在時尚大師李佑群老師的帶領下，找來設計出台灣奧運隊服的國際服裝設計師周裕穎拜師學藝，《超級王牌棒球隊》也與李佑群老師一起合作打造聯名買手店，邀請「體育系男友」蒐集30件舊衣回收打造成新衣捐助給偏鄉孩童。三人也在開店前，帶來家裡比較不常穿的衣服，請李佑群老師發揮混搭功力，改造醜衣新穿法，受不了激將法的李佑群發揮穿搭魔法，「讓你們看一下我20年不是白混的」；另類的王牌時裝周請鎖定《超級王牌棒球隊》官方YouTube頻道獨家播出。