晶圓代工大廠台積電(2330)近期股價頻頻破底，昨（3）日盤中下探416.5元、創2020年8月中以來近2年2個月低點，今（4）日回神反彈3.6％至432元，市值重返11兆元關、回升至11.2兆元，早盤維持逾2.5％漲勢。

台積電近期成為外資提款機，使股價自8月中527元波段高點一路走跌，1個半月修正幅度達21％。三大法人上周大舉賣超達2萬8861張，昨日持續賣超933張，但賣超幅度較上周單日逾3600張明顯收斂，其中外資賣超幅度自上周單日逾4600張水準驟降至80張。

美國聯準會持續升息壓抑通膨，美股大跌衝擊台股近期表現，加上半導體產業近期利空消息不斷，主要客戶紛紛傳出調降展望、調整訂單，身為最大權值股的台積電淪為外資提款機，自8月中迄今調節幅度達19萬張，資金籌碼撤出態勢明顯，使股價表現明顯疲弱。

不過，多家美系及歐系外資近期紛紛出具報告，重申「買進」評等送暖台積電，目標價分別介於570～815元。美系外資認為，台積電客戶組成分散、生產交貨期仍長，預期訂單調整無礙下半年獲利動能，第三季營運有望創高，第四季亦可望持穩高檔，未見大幅度衰退。

另一家美系外資認為，受消費市場疲弱影響，導致市場對台積電明年獲利成長展望萌生疑慮。目前預期PC及智慧手機展望確實惡化，但台積電憑藉市占率提升，將足以支撐公司在產業下行周期中維持成長。