全家便利商店(5903)10月5日正式推出「家庭訂閱共享」服務，其立基於既有「訂閱制」服務，只要會員訂閱商品後，可再設定3位欲共享親友之手機號碼，完成後親友即可至店舖進行商品兌換，且跨通路的隨買寄取電子票券服務—「好享券」同步於「全家」APP上線，持續優化會員服務。

近年影音串流服務當道，而一人付費訂閱、家庭好友共享的便利模式更備受歡迎。超過1,500萬會員的「全家」APP，於2017年起陸續首創「隨買跨店取」、「訂閱制」服務後，「全家」再創零售業之先、瞄準消費者需求，於10月5日正式推出「家庭訂閱共享」服務。

全家數位商模推進部吳雅卿部長表示，「隨買跨店取」為2017年因應消費者寄杯需求所推出，並具備大量購買享優惠、會員轉贈、跨店領取等功能，深受好評，進一步觀察使用行為，發現「會員轉贈」功能一年累計筆數超過上億次，且轉贈對象多為固定、重覆性高，顯見隨買跨店取已成為主要家庭採購者所慣用的日常生活服務，比如媽媽購買牛奶，會固定轉贈給孩子，丈夫購買美式咖啡，會固定轉贈給太太等；為讓消費者更加便利、減少重覆點選轉贈的動作，「全家」從民眾熟悉的影音串流「帳戶共享」為思考點，10月5日起正式推出「家庭訂閱共享」服務，凡使用隨買跨店取訂閱制之會員，只需透過「親友手機號碼設定」、「開啟訂閱商品共享」兩大步驟即完成設定，共享人數最多可達3位，完成後被共享的親友只要開啟自己手機中「全家」APP，即可在全台超過4100間店舖隨時兌換，不僅省去再手動轉贈之流程，更實現一人訂閱、4人雲端同享的創新便利體驗。

根據波仕特市調公司報告指出，台灣禮券市場規模達400億元，其中電子商品券普及率更高達9成；「全家」從會員APP隨買跨店取的消費者使用行為觀察，發現數位化商品自用、轉贈的需求強烈，故再於APP推出全新跨通路隨買寄取票券服務「好享券」，其集結眾多連鎖品牌電子票券商品，包含咖啡、甜點、火鍋、餐飲、SPA美體、樂園等6大類型，未來將陸續增加飯店住宿、旅遊交通等類型商品，更擁有「一站購足」、「跨通路兌換」、「先買後贈」三大特點，提供消費者全新的數位消費體驗。

全家8月合併營收為81.98億元，與7月持平，年成長17.7%，累計前8月合併營收595.86億元，較去年同期成長8.1%。