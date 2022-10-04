根據2022年IDC支出指南預測，2022年全球數位轉型科技投資支出將達1.8兆美元，而其中以製造業最為積極，占今年全球數位轉型支出近30％。台灣面臨國際市場客戶訂單少量多樣、高標準產品良率、交期緊湊等要求，為提升生產彈性，當務之急是加速工業4.0轉型，建構智慧工廠。伊雲谷（6689）10月將於全台起跑LabVIEW開發者大會，助攻企業培養智慧工廠人才，加速台灣邁向智慧製造。

伊雲谷智能產業事業部營運總監林沛彥表示，疫情後，台灣製造業深陷原物料短缺、缺工，及物流供應鏈短鏈等問題，透過轉型智慧工廠，提高生產彈性，將決定企業未來的接單能力。根據伊雲谷的數位轉型經驗，多數企業在轉型過程中，常面臨難以整合營運技術（OT）資訊科技（IT），導致轉型成效不彰。

OT和IT工作目標相異，運用的語言也不相同，且整合過程牽涉OT人員、IT人員、資料科學家三方協力合作，過程曠日費時。伊雲谷以雲端產業經驗優勢，結合IoT與雲端AI運算能力，以圖形化程式LabVIEW加速整合OT的工業控制系統操作和程序控制，以及IT的資料蒐集、建立、傳輸與儲存功能，在設計、驗證和生產測試中，輕鬆連結多種儀器，內建分析功能與整合拖曳式UI設計，協助企業建立客製化模組，聚焦開發測試，打造單一開發環境。

為助攻台灣企業加速邁向智慧工廠，協助企業培養新世代智慧工廠跨領域人才，10月起伊雲谷將與NI（National Instruments，國家儀器）合作辦理全台巡迴研討會，現場將由數位轉型專家以實際案例進行分享，提出智慧工廠開發人員的四大關鍵開發整合能力，議題聚焦機器視覺開發應用、透過AI與雲端運算建構設備預防性監診模型、機聯網串接製造執行系統（MES）、可程式化邏輯控制器（PLC）進行大量點位資料收集及分析。