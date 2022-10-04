經過多次教改，現在很多國字讀音都和過去學校教的不一樣，一名女網友表示，翻開就讀國小孩子的國語課本才發現，主播的播竟然是念「ㄅㄛˋ」，她上教育部國語辭典求證，看到網站也寫「ㄅㄛˋ」，她一頭霧水問「為什麼會是『ㄅㄛˋ』？」貼文掀起網友熱烈討論。

原PO近日於臉書社團《爆廢公社二館》上傳一張左右合成照片，左邊為孩子的國語課本，右邊是教育部國語辭典截圖，只見孩子的國語課本在主播的旁邊加註注音寫「ㄓㄨˇㄅㄛˋ」，她查教育部國語辭典主播的播也念「ㄅㄛˋ」，傻眼問，「為什麼會是『ㄅㄛˋ』？」

原PO分享國小孩子的課本內容，發現主播的播念四聲。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

貼文引發家長回應，「三隻小豬都可以是成語，還有什麼好意外的」、「考試寫對就好了，平常就照舊念就好了吧」、「現在學校教注音，念了也讓人聽不懂」、「兩個音都打的出來還好啦，反正教育部常常改，叫他們自己出來念都不一定對了」、「以後小孩問我這個字怎麼念，我一律都說不知道」。

留言中也有人說，「以前就念播『ㄅㄛˋ』了」、「我快50歲了，我當年學的也是四聲播」、「很多讀音是我們自己念錯而已」、「本來就是『ㄅㄛˋ』好嗎？」、「我以前念以前念書的時候就念四聲了，這也可以吵」。