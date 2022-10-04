疫情、供應鏈問題、缺車等因素干擾，前三季國內新車銷量下滑，現代（HYUNDAI）汽車挾新車陣容齊全的優勢，銷售相比其他品牌有著顯著成長，剛出爐9月銷售成績年增45％，達1,719輛，改寫品牌今年單月最高紀錄，一舉躍升國產品牌前四大。

現代汽車總經銷南陽實業指出，現代汽車不僅9月銷售成績亮麗，累計前九月總銷售年增21％，更是國產品牌成長率第一，全年有望達成年1.5萬輛銷售目標。