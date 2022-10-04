Ben on the break pic.twitter.com/EsXCAmG4Ge — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) October 3, 2022

布魯克林籃網4日在熱身賽首戰吞下敗仗，遭到七六人以127比108修理。籃網派出杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）、西蒙斯（Ben Simmons）3巨頭，加上哈里斯（Joe Harris）、克拉斯頓（Nic Claxton）組成先發陣容。5人的上場時間都不到20分鐘，杜蘭特砍下13分、厄文9分，西蒙斯6分。

上個球季鬧彆扭搞得一場未打的西蒙斯終於上陣了，還碰到老東家七六人，他賽後告訴媒體說：「這很棒，我很感激重新踏上NBA球場，非常有趣。」杜蘭特、厄文都對他很友善，團隊氣氛還不錯。西蒙斯投6中3，另有4籃板、5助攻。

七六人主力戰將恩比德（Joel Embiid）、哈登（James Harden）都因總教練的決定而沒有上場。籃網的例行賽先發陣容尚未公布，西蒙斯加入被預期可以大幅補強防守。不過此戰只是熱身賽沒有全力防守，七六人首節就狂攻42分，後衛馬克西（Tyrese Maxey）投8中6砍下全場最高20分。

西蒙斯在籃網的第一個得分是快攻時接獲厄文傳球灌籃得分。厄文先前稱讚過西蒙斯的籃球智商，場上相當於有兩名控衛。當然西蒙斯的問題從來就不在防守、控球、籃球智商，而是他的投籃，他罰2中0，在雙方有獲得罰球機會的球員之中，他是唯一沒罰進的人。七六人全隊罰25中24。