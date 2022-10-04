悠遊卡上市滿20年迎來劃時代的全新體驗，「SuperCard超級悠遊卡」隆重上市，不但大幅提高悠遊卡單筆消費上限，搭配悠遊付推出的「悠遊卡加值機」功能，還有查詢「SuperCard超級悠遊卡」內的餘額、交易明細、設定自動加值、為悠遊卡記名等功能，購買1280定期票也可以在手機上完成，不需假手他人，且iOS／Android系統皆可使用。

臺北市長柯文哲表示，悠遊卡一年600億元的交易金額中，有大約400億元都是靠現金加值，手機就是加值機是跨時代的產品，實質的減少現金的使用，這功能真的很先進，呼籲所有市民家裡面有學生或長輩的，都趕快拿起來試試看。

悠遊卡超過1.3億張的發卡量及逾23.5萬個支付點，成為消費者日常小額消費支付工具的首選，不過也因為單筆1500元、單日3000元的消費上限，運用場域有所侷限，為了解決廣大卡友們的使用痛點、讓無信用卡的普羅大眾也能享有行動支付的便利，悠遊卡公司重磅推出「SuperCard超級悠遊卡」，卡片技術規格大大升級、單筆消費上限也調高至1萬元，足以因應各式各樣的現金消費場域，線上交易也可以使用悠遊卡。

為了讓「SuperCard超級悠遊卡」功能更為全面，悠遊付「悠遊卡加值機」也同步上線，最令人眼睛一亮的功能，就是讓悠遊付直接變身為你專屬的加值機。點開悠遊付中「悠遊卡加值機」後，將「SuperCard超級悠遊卡」置於手機背面NFC感應區，就能直接以悠遊付錢包的餘額為卡片加值，加值對象不限於本人悠遊卡，只要卡片的餘額不足，不需再透過超商、捷運站悠遊卡加值機，拿起手機，不管現在幾點、不管人在哪裡，都能讓悠遊卡的餘額滿血回歸。

除了「SuperCard超級悠遊卡」之外，包括台北市數位學生證、台北市敬老愛心卡、桃園市民悠遊卡、新竹市市民卡、金門縣民卡(非sim卡形式)、嘉義市市民卡、雲林縣敬老愛心卡、台中市即將發行的數位學生證以及國立彰化師範大學學生證悠遊卡、國立勤益科技大學學生證悠遊卡、國立臺中科技大學學生證悠遊卡、中國醫藥大學學生證悠遊卡、開南大學學生證悠遊卡等，也同步可以使用悠遊付「悠遊卡加值機」加值、查詢餘額的功能。

更安全、功能更全面的「SuperCard超級悠遊卡」，10月4日11時起在momo購物網獨家開賣，每張售價150元，體驗新一代悠遊卡帶來的全新便利性，擁有「SuperCard超級悠遊卡」絕對是你的不二選擇。