日前台中50歲張男因罹患心臟衰竭，活動時變得易喘，影響日常作息，經亞大醫復健科醫師安排離心型腳踏車訓練，大幅提升心肺功能，更表示「已準備揪朋友爬山」；亞大物治系助教黃郁潔指出，離心運動對心肺負擔低卻能有效強健心肺，適合年長者及心肺疾病患者。

據了解，張男目前50歲，罹患心臟衰竭，體力大不如前且易喘，表示「爬1層樓就得坐下喘氣休息5分鐘」，不但嚴重影響作息也令他對生活產生倦怠感，積極赴亞大醫復健科進行心肺復健；物理治療師及醫師評估後，建議張男進行與亞洲大學物理治療學系合作的離心型腳踏車訓練。

亞洲大學附屬醫院復健部長周立偉指出，原先張男十分積極、規律地回診進行復健，但傳統向心型腳踏車訓練，較易喘氣及疲累，讓張男無法適應；離心型腳踏車訓練疲累感較輕，經兩個月的訓練，張男的體能漸入佳境。張男興奮表示，現在在家中1次爬3層樓都不是問題，更打算相揪朋友爬山。

亞洲大學物理治療學系助理教授黃郁潔指出，肌肉收縮、靠近身體稱為「向心」，肌肉拉長、遠離身體則稱為「離心」，離心腳踏車是以「反踩」方式訓練，達到輕度復健的效果。也表示，離心運動對心肺負擔較低，但更好幫助肌肉強健，對易喘或沒有多餘體力的老年人或心肺疾病患者來說，離心型運動是較有效且舒服的運動訓練模式。

周立偉也說明，醫學上無「治癒」心臟衰竭的藥，因此心臟復健是治療中的關鍵。雖門診復健會受到時間及空間限制，但這類患者不適合自行在家訓練，危險度較高，醫院有復健科醫師及物理治療師能為病人量身訂做安全、有效的復健計畫，並及時監測運動狀況，能幫助患者更樂於接受復健治療。

周立偉強調，心肺功能不佳的患者如心肌梗塞、心臟衰竭、慢性阻塞性肺疾病及氣喘等，出院後的前3個月是「心肺復健」最重要的黃金期，建議患者及家屬能在這個時期能透過積極運動復健，將心肺耐力拉到最好的狀態，才能循序漸進回到原來生活步調，避免後續病情惡化。