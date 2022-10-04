日本防衛省（相當於國防部）昨天表示，中國海軍一艘護衛艦2日、3日在東海從沖繩縣鹿兒島縣日本的西南群島西側北上。日本防衛省認為這艘中國護衛艦的航線異常。

日本放送協會（NHK）報導，日本防衛省表示，日本海上自衛隊觀察到中國海軍一艘護衛艦2日上午8時（台灣時間7時）許，航行在沖繩本島西北的粟國島北方約50公里處的東海後，朝東航行。

這艘中國的護衛艦沿著西南群島西側北上後，3日上午，航行在鹿兒島縣外海草垣群島西南約90公里處的海域，然後航向改為朝西，駛離日本。

這艘中國護衛艦未入侵日本領海或鄰接海域。

日本防衛省表示，這是首度公布中國軍艦沿著西南群島航行，對於中國軍艦「特異的航行」，日本防衛省持續警戒監控，並分析其目的。

日本「產經新聞」報導，中國海軍一艘情報收集艦2日在日本東北地區青森縣龍飛崎以西的日本海反覆航行，朝津輕海峽方向航行後，再返回日本海。

報導說，中國海軍這艘情報收集艦2日早上5時許，在龍飛崎西方約100公里處朝東北方航行後，變更方向，朝西南方航行。

對上述中國海軍艦艇的行動，日本海上自衛隊持續警戒監控。