2020年周姓男子因懷疑附近的公司徐姓老板說他壞話，他持削肉刀猛力刺擊徐4刀致死，新北地方法院認為周男自首減刑依殺人罪輕判13年，台灣高等法院更一審認為，周男未積極與被害人家屬和解賠償損害，難認有何其情可憫之特殊原因與環境，不予減刑，判刑14年。可上訴。

周男是塑膠公司員工，徐男是附近橡膠公司負責人，雙方素不相識，但周男因認徐疑似說其壞話，於是對徐心生不滿，2020年11月16日下午埋伏等待徐從公司下班，趁徐下班準備騎乘機車離開公司未加防備之際，從埋伏處衝出奔以毆打對方。

徐於遭周男毆打時大喊：「我們又不認識」等語，周男聽到後怒不可遏，持削肉刀猛力刺擊徐之下巴、右胸、左上臂共4下，致徐因左上臂穿刺切斷肱動脈，引起大量出血，無力逃跑而倒臥在血泊中，送醫後仍死亡，周殺人後主動前往警察局自首。

高院審酌周男殺人力道猛烈，並當街為之，嚴重影響社會治安，雖坦承錯誤，並一再表示願意賠償，然迄今沒有具體作為，一審對此高度暴力行為，及在自首減刑之情形下，僅量處有期徒刑13年，難認適當，因此予以撤銷改判14年，遭最高法院撤銷發回更審後，仍判14年徒刑。