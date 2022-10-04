大陸軍艦從8月軍演以來頻繁侵擾我方周邊海域，讓海軍確定放棄本來規畫要建造4500噸級的小神盾艦「新一代飛彈巡防艦」，原本編列的245億元預算，將以2000噸至2500噸級的「新一代輕型巡防艦」取代，並計畫在4年內先建造兩艘反潛及防空型原型艦，特別的是，防空型的輕型巡防艦將配備垂直發射防空飛彈系統。

中科院曾對外展示與台船合作開發的1400噸輕型巡防艦，未來輕型巡防艦將以此為藍圖成為加長版。 (圖／中科院Youtube頻道)

據了解，海軍要建造的2000噸級輕型巡防艦預計明年開工，將區分防空和反潛兩種構型，兩者皆有直升機飛行甲板，前者再艦艏段裝備垂直發射器，後者則在艦艉段配置拖曳聲納，總數量不會少於8艘，並以濟陽級巡防艦（諾克斯級艦）為優先取代對象。

據了解，海軍本來要建造4500噸的新一代巡防艦，因中科院研製的相列陣位雷達不符海軍需求，全案延宕，海軍決定放棄，改為建造新型2000噸原型艦2艘，預算金額不變，仍是245億元，全案在今年7月13日核定。

目前海軍缺乏二級艦，大的太大，小的太小，不利我方進行水面作戰及任務調派彈性，而且海軍26艘3000噸級以上水面作戰艦中，只有1艘艦齡小於24年，另有4艘大於50年、6艘大於40年，海軍一級艦艦齡老舊已是不爭事實，急需要新一代巡防艦需求。

也有軍方官員認為，中共8月初在台灣東部海域軍演的共艦以新艦居多，相對而言，我國海軍艦齡較舊，共艦略占上風，造輕型艦未必能應付共艦；美方應考慮將準備除役的神盾艦，或剛除役的熱艦軍售給台灣，應付中共灰色地帶的軍事威脅。