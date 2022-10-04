明年農曆春節連假自1月20日起一連10天，瑞穗天合國際觀光酒店看準出遊商機，將於10月11日中午12二點開放春節訂房，多種房型可符合全客群的需求，雙人入住城堡精緻客房16,000元起，三代同堂出遊可選擇雙層獨棟Villa，最多可入住八人的格蘭豪華別墅56,000元起。想帶著毛小孩一同旅遊，兩人與寵物入住寵物溫馨家庭房21,000元起，住房優惠皆為一泊二食，並可享受豐富的遊樂設施，輕鬆泡飯店度過放空放鬆的農曆春節度假時光。

瑞穗天合國際觀光酒店「黃金湯迎豐年農曆春節住房優惠」，預訂期間為小年夜到年初六，日期為明年1月20日至1月27日，雙人一泊二食16,000元起，如選擇莊園棟或格蘭別墅區，更加贈美饌廣場午餐輕食券升等為一泊三食，入住期間可享酒店內各項水陸設施免費使用，包含跑跑甩尾車、兒童超跑俱樂部、旋轉木馬、室內游泳池、滑水道、飄飄河等，讓大人小孩都玩到流連忘返。

冬季過年期間也是適合泡湯的時節，瑞穗溫泉區亦於2019年獲交通部觀光局頒發「金泉獎」，是國內不容錯過的溫泉度假區，溫泉也是酒店一大特色，客房內泡湯池、休閒會館三溫暖裸湯區和金色水樂園的戶外水區，皆可享受瑞穗特有溫泉「黃金湯」，其富含鐵質、遇空氣即結成淡黃色結晶「溫泉花」，因此被譽為黃金湯，讓住客在群山環繞中盡享療癒的溫泉洗禮，並與家人好友歡聚迎接嶄新的金兔年。

瑞穗天合國際觀光酒店也邀集花蓮在地特色商家，進駐館內的瑞穗市集、歐風市集，提供多樣化的伴手禮、精緻好物與農特產品，旅客訂房時會依預訂人數贈送市集金幣，可於兩個市集選購兌換商品，現場還有童玩遊戲和網美打卡景點南瓜馬車，讓住客在酒店內就能體驗好玩好逛的夜市，不需另外安排行程就能玩得盡興又充實。