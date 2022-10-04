資深媒體人楊憲宏昨（3）日接受網路節目《新聞不芹菜》專訪，期間談到媒體人周玉蔻、鏡電視等爭議，楊憲宏認為最大的問題是民進黨在此次選舉中失去領導力，且也不針對未來大事進行討論，才會導致周玉蔻或鏡週刊社長裴偉等事件成為民眾討論焦點。

楊憲宏表示，民進黨身為執政黨，在此次選舉沒有看到想做大事的目標，雖然個別候選人有提出政見，但卻沒有勾連，「雖然有領導，但是沒有力，或是把力都用錯地方。」

「領導力是打選戰的關鍵，只要沒有就會跌一跤！」楊憲宏質疑，民進黨推出不適合選舉的陳時中出來選台北市長，結果其團隊惹出各種爭議，「民進黨執政這麼久，領導力到底是什麼？要把台灣帶到什麼地方去？應該說清楚講明白。」

針對前立委蘇煥智、鄭寶清等民進黨老黨員參選，楊憲宏認為，切割他們等於是在切割民進黨自己的過去，「民進黨喪失領導力，才會有周玉蔻、裴偉等人的現象，如果大開大闔，那這些爭議就只是小風景而已。」

楊憲宏直言，周玉蔻現象會被民眾認為是最大的事情，就是因為民進黨其他大事都不做，這些人看到民進黨墮落會很傷心，甚至會思考之前到底在堅持什麼？