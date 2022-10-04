連鎖餐飲集團聯發國際（2756）國際布局再下一城，日前正式與埃及代理商簽約，宣布旗下手搖飲品牌「Sharetea歇腳亭」搶先業界進軍埃及。聯發國際總經理賴柏宇表示，預計明年初在首都開羅開出第一宣「Sharetea歇腳亭」，這將是台灣第一、也是唯一進軍埃及的手搖飲品牌。賴柏宇表示，將以兩年20家的速度在埃及開枝散葉，這也是「Sharetea歇腳亭」繼八月於科威特開出兩間門市之後，再度領先台灣手搖飲業界。

文明古國埃及人口逾一億人，其中50％是35歲以下的年輕世代，同時每五年以近20％的人口數成長，「人口紅利」不可限量。此次來台與聯發國際（簽約的埃及代理商，家族背景是國際知名石油顧問公司，由於家人住在美國德州是「Sharetea歇腳亭」的忠實顧客，因此興起代理至埃及的想法。就算九月底時來台要隔離，仍毅然決然飛來搶下「Sharetea歇腳亭」埃及代理權。）

賴柏宇表示，明年初在非洲埃及拓點之後，「Sharetea歇腳亭」版圖將擴及全球五大洲、14國，聯發國際除了繼續深耕美國市場，也將增加歐洲、中東、非洲的展店目標與營收佔比，預期將帶動聯發國際獲利空間，後勢表現看好。