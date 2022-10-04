由於中國經濟放緩、歐洲對天然氣的迫切需求，以及川普時代的供氣合約，促使中國能源公司正將進口的美國液化天然氣轉售到歐洲、日本和韓國，每批貨的利潤可達數億美元，中國能源企業正因此獲得意外之財。

《華爾街日報》報導，中國由於疫情進行多次封城，對天然氣需求下降，但今年以來，中國從俄羅斯進口的天然氣較去年增加三成，加上早年與美國簽訂的長期供氣合約，令中國的天然氣儲備增加，有餘裕轉售天然氣。

消息人士稱，中國一艘運油輪本月中會由美國路易斯安那州（Louisiana）提取液化天然氣，並直接運往歐洲，這批天然氣的利潤達1.1億至1.3億美元。

報導引用數據指出，中國今年的液化天然氣存量達7200萬噸，預計實際用量只有6600萬噸。中國海關數據顯示，中國今年前8個月，已向歐洲和亞洲出口約25萬噸天然氣，價值約4.5億美元，高於去年全年的730萬美元。

中石油國際首席經濟學家吳秋南表示，合約允許中國轉售由美國進口的天然氣，中方也提供了優惠價格。分析指，隨著非洲、拉丁美洲和中東增加供應液化天然氣，中方這樣的轉售操作在未來可能減少。