日本超人氣甜美主播弘中綾香（小弘中），因擁有精緻童顏與一雙水汪汪的大眼睛，自加入朝日電視台擔任主播及綜藝節目主持人後，就受到大批觀眾的愛戴。而上個月底她宣布閃嫁「圈外男友」時也使不少粉絲心碎滿地，不過當時弘中綾香稱對方只是「一般男性」如今卻遭媒體爆出男方的真實身分其實來頭不小，再度引起眾人熱烈討論。

弘中綾香曾在9月30日透過經紀公司對外發布結婚聲明，內文中透露男方是和她同樣31歲的「普通男性」希望大眾給予兩人空間及祝福。但沒想到當天就遭日本媒體打臉起底，表示弘中綾香的丈夫其實是一位與小栗旬有著神似臉蛋的上市公司社長岡田祥吾，主要經營英語學習應用程式公司「PROGRIT」，身家大約有15億日幣（約新台幣3.3億元），是業內相當知名的高顏值CEO。

報導中也提到，兩人能秘戀許久都沒曝光，主要原因疑似是因為他們都各自住在同一棟高級大樓的同一層樓，能隨時進入對方家中不被發現，消息才能不露風聲。而老公的真實身分曝光後，弘中綾香似乎也不再隱瞞，昨日在節目中開心宣布「我結婚了」；老公岡田祥吾則是早在1日，就在公司官網宣布婚訊，並對外透露結婚對象就是主播弘中綾香，在網路上掀起熱烈討論，網友也紛紛送上祝福。