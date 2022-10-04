Yuri分享理想型必須脾氣好。（MOMOTV提供）

「地表最正啦啦隊女神」的「樂天女孩」Yuri（陳怡叡），近年跨足娛樂圈，不僅參加《全明星運動會4》，更曾參與《刻在你心底的名字》、《逆局》及《村裡來了個暴走女外科》的演出，Yuri日前在MOMOTV綜合台節目《Talk一杯》提到，從啦啦隊轉型成藝人時，曾被批評為「最爛女演員」。

從啦啦隊女神轉型成演員，Yuri坦言初期適應不良，曾在試鏡時被批評：「你是我看過演戲演得最爛的女演員，叫妳喝個茶也不會。」有次拍吃飯糰的場景更是被罵到臭頭：「陳怡叡，妳知道妳吃得很醜嗎？」Yuri感慨過程中被摧殘得體無完膚，不過回到球場被正能量的球場和球迷充電療癒，「我可能前一天在棉被裡面哭了4、5小時，不過所有球迷的力量讓我能繼續奮戰。」

在進入啦啦隊發光發熱前，Yuri從女團練習生當起，為了付房租、繳學費，中間也兼職過服飾店員工及餐廳打工煮泡麵，比起一天賺不到1000塊的工讀，她更需要一份正職工作，於是收到統一獅啦啦隊的邀約後，正式踏進啦啦隊世界，沒想卻經歷經紀公司解散，最後她苦撐下來，目前在樂天持續她第6年的啦啦隊生涯。

回憶加入啦啦隊時，Yuri表示與想像中的舞台不同，「怎麼會離觀眾這麼近，就是伸手會摸到的那一種」？遇到最大挫折是沒有方向感，原本應面對本壘的方向跳舞，但轉圈後卻找不到正面在哪裡，球場迷航讓她備感困擾。而一場球賽一跳好幾個小時，隊員須長時間保持甜美微笑，Yuri透露笑肌是需要訓練的，「在第一、二年的時候，你一定會嘴角失守，但在第6年的時候，那個笑肌已經固定了」，才能維持最完美的微笑角度。

身為男生的夢中情人，Yuri對於理想男友的特質是脾氣一定要好，並且有同理心，要善良及願意溝通，並且無法接受有狐臭、腳臭及口臭的男生，非常在意體香管理。