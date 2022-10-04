根據《人民日報》報導，日前胡榮幹和老伴坐著裝滿鍋碗瓢盆的三輪車，奔向剛拿到鑰匙的新居。在上海市黃浦區建國東路68街坊生活了50多年，老兩口終於告別僅有14.3平方公尺的蝸居，迎來了新生活。

而這建立在今年7月下旬，上海最後一個成片二級舊里以下房屋改造徵收項目—建國東路68街坊及67街坊東塊徵收方案生效。這標誌上海中心城區成片二級舊里改造工作歷經30年終於完成。困擾上海多年的這塊民生「硬骨頭」被徹底啃下，達到「人民城市人民建、人民城市為人民」。

始於上世紀90年代初的上海舊區改造，推進到2018年時，已完成各類房屋舊改約3700萬平方公尺，受益居民近150萬戶，但中心城區仍有成片二級舊里以下房屋300多萬平方公尺。由於徵收成本高，開發難度大，約16萬戶居民翹首期盼舊改。

而中心城區成片二級舊里改造完成後，上海已將「兩舊一村」改造作為新的重大民生工程，全面加快零星二級舊里以下房屋改造、舊住房成套改造和「城中村」改造，進一步完善城市功能、改善城市面貌。