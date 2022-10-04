要是俄羅斯動用核武 美考慮採行動回應

中國警告美國，要是讓烏克蘭加入北約（NATO），讓30個成員國捲入俄烏戰爭，將會面臨包括可能爆發核戰等嚴重後果。

據《新聞周刊》（Newsweek）3日報導，中方官媒《環球時報》周日在社評中警告，如果美國如烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）所要求的，讓該國加入北約，將必然會導致衝突升高，並促使俄羅斯總統威脅，要動用核武對付西方。

美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）上周在簡報中說，北約應該延後舉行讓烏克蘭加入的會談。而《環球時報》則警告，萬一烏克蘭加入北約，所有的歐洲國家都會在可能的核戰陰影下顫抖，並要求北約不要再長期介入東歐事務。

社評說，在那種狀況下，無論是烏克蘭，或是全世界，任何人都不會安全。此外，文中並直指，華府不但沒有尋求結束衝突的對策，還再三煽動戰火，拚命反其道而行。

近幾星期來，普丁公開坦承，北京表達了對戰爭走向的疑慮。

然而，華府智庫「大西洋理事會」（The Atlantic Council）全球中國中心主任舒爾曼（David Shullman）說，不該把《環時》的社評解讀為北京想要結束俄烏戰爭，它反倒是在要西方承認俄羅斯的立場，也就是俄烏戰爭該歸咎於美國和北約，還有俄羅斯感受到北約擴張的威脅，才會侵略烏克蘭。