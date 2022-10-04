九合一選舉剩下不到1個月時間，台北市選情激烈，而近期民進黨台北市長參選人的負面聲量比較高，陳時中3日接受專訪回應表示，「因為好學生容易被挑毛病」；對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安大酸，民進黨和陳時中，都不願意深切的自我好好檢討和反省，把所有過錯都推給別人，好像責任永遠都是其他人，千錯萬錯都不是自己的錯。

蔣萬安今到社子島坤天亭「恭祝中壇元帥（三太子）聖誕千秋」，面對媒體提問對手陳時中稱自己是好學生，才會被挑毛病；蔣萬安說，過去2年疫情期間，民眾看得很清楚，不管是「3＋11」會議紀錄、阻擋民間疫苗採購、護航高端或稱萬華是破口、結合媒體攻擊民間團體等事件，都是造成民眾對陳時中過去防疫的缺失，大家都非常憤怒。

蔣萬安批評，一直以來看到民進黨和陳時中，都不願意深切的自我好好檢討和反省，把所有過錯都推給別人，好像責任永遠都是其他人，千錯萬錯都不是自己的錯。

至於被問到陳時中支持度下滑是否跟周玉蔻有關，會不會擔心棄陳保黃；蔣萬安說，不管是棄黃保陳或棄陳保黃珊珊，都是綠白之間的政治算計，對他來說，就是持續勤走基層，一步一腳印爭取市民認同，繼續端出政策牛肉，呼籲台北市民不需要有太多煩惱也不用含淚投票，不用顧慮政黨間的算計，堅定支持心目中最好的人選蔣萬安。