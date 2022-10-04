疫情爆發2年，如今在家快篩陽性，經醫師視訊診療即可判定確診，大腸直腸外科醫師張譽耀表示，一位需定期回診的患者，因確診遲了1個月來看診，讓他很好奇對方出現什麼症狀才快篩，怎料，對方卻說，她和老公都沒症狀，只是聽說醫師家裡有小孩，決定先快篩再回診比較保險，沒想到就篩出了陽性。而患者貼心的舉動，也讓醫師感動到不行，不少網友也紛紛大讚患者夫婦很貼心。

大腸直腸外科醫師張譽耀昨在臉書上發文分享，一位需要定期回診檢查的患者，最近卻拖了一個月才回來看診，讓他忍不住好奇詢問原因，患者表示「我上上周確診了新冠肺炎，然後老公上周也確診，所以就這樣拖到今天才來看診！」

張譽耀表示，他當下就順口反問「是怎樣不舒服，否則怎麼會突然去快篩？」怎料患者卻說，她和老公其實都沒有不舒服，只是因為剛好要回診，想到醫師的小孩年紀還小，怕萬一確診傳染給醫師就不好了，因此決定在出門前快篩，誰知竟檢測出陽性。而這樣的回應也讓醫師感動直呼「天啊！我的病人怎麼這麼貼心又可愛？」

貼文引起網友狂讚，不少人大嘆那對夫妻真的好貼心。「好人一生平安」、「這也太貼心了吧」、「家裡有寶寶的家長聽到很感動」、「也太貼心了」、「真的好棒，太貼心了」。