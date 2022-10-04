《港股》重陽節 港股休市 11:302022/10/04 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周二（10月4日）香港因逢重陽節假期，港股休市。 《韓股》建國紀念日 韓股休市 台股10月天 專家：開低走高 受美股反彈激勵 台股早盤大漲逾260點 #重陽節 #港股 #休市 #10月 #4日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 為美國摘牌解套 中概股回流香港 04:102022/10/04 產業財經 B站買保險 美港雙重主要上市 04:102022/10/04 全球財經 陸最長壽城市上海 百歲老人增至3689位 10:392022/10/04 兩岸 10月台股旺 高股息ETF搶先布 04:102022/10/04 投資理財 《基金》00919「群益台灣精選高息ETF基金」開募 採季配息 09:082022/10/04 財經 年底衝刺 10月購車優惠開跑 09:332022/10/04 汽車情報-優惠快訊 海線通車百周年紀念便當 雙主菜真澎湃 11:082022/10/04 生活 《港股》恆指寫11年低 險守萬七 16:492022/10/03 財經 陸新能源乘用車 全球市占飆至69％ 04:102022/10/04 全球財經 台中YouBike 2.0破1,200站！ 「區區一騎嗨 全城動騎來」10月開跑 08:302022/10/04 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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