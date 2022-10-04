「不動產市場穩定，可讓台灣經濟穩定一半。」內政部次長花敬群4日表示，目前台灣危老都更每年對經濟的貢獻是過去的5到10倍，他預估仍有五倍以上的成長空間，即對經濟的貢獻度可拉高到過去的25～50倍，內政部後續將與金管會積極合作，推動不動產證券化，培養整合危老都更的專業團隊。

花敬群表示，台灣不動產目前還是集中在多數個人擁有者身上，但隨著不動產老化，未來需要都更、翻新，前期的整合需要建立大型化專業品牌，提升危老都更的成功率，這樣也才能提升民眾的信賴度，同時不動產擁有者也希望由個人擁有，進入集體整合管理，如此才能有大幅擴張機會及產業發展，當專業、集體擁有大於個人式或散兵游勇式投資，台灣的不動產將是可百年發展的產業。

花敬群表示，內政部會積極將不動產專業機構的基本法治、配套做好，後續也會跟金管會合作，透過不動產證券化，強化都更、資產管理，將不動產都更等進一步發展，從個別擁有不動產到集體擁有，證券化是必要的過程，但花敬群表示，不能為了證券化而證券化，必須是有目的、有方向的證券化，目前內政部亦在推實驗方案，即將大型都更與證券化結合，研究前期都更危老整合的團隊如何更專業化。

花敬群說，若大家仍是只看到短期房價的漲跌，哪裡有很多人排隊買房，「台灣的不動產將沒有希望」，不動產是民眾生活、產業發展基礎平台，仍是要發展，內政部希望透過不動產投資平台與投資界多交流，重新定義不動產投資，才能在通膨及氣候變遷中走出一條安穩長遠的路。