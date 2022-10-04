賈靜雯、賈子宸（衛斯理）姊弟合體拍攝品牌形象片，與片中的賈爸爸、兩個小童星合影。（賈以食日提供）

賈靜雯、賈子宸（衛斯理）姊弟為了幫爸爸圓夢、傳承料理，2018年創立麵食料理品牌「賈以食日」，以秘製配方相繼推出家常乾拌麵、常溫調理牛肉麵與個人鴨血鍋物等熱銷料理，品牌屆滿4周年，姊弟倆首度合體拍攝品牌形象影片，力邀好兄弟比爾賈執導為其圓夢，復刻80年代賈家於台北市大安區經營的「天津衛小館」講述餐館日常、後廚趣事以及藏在兩人心底深處與父親的時光記憶，同時宣布以家中招牌麵食—「水餃」推出全新冷凍系列。

身為「賈以食日」品牌精神領袖的賈靜雯與總監賈子宸在宣布進軍冷凍食品之際，同步公開兩人合拍的最新形象影片；拍攝期間，導演比爾賈精心安排與賈父神韻極其相似的演員，以到位的造型與氣勢還原兩人心目中的父親；拍攝現場更是完美複製家中餐廳場景，讓一到片場的兩人被拉回童年時期，瞬間回憶翻湧忍不住感動落淚。

影片中可看出賈子宸從小調皮的個性就愛逗弄姊姊，讓其無故挨罵受牽連，而在旁忙碌張羅餐館的爸爸雖然冷面管教，其實也正默默地以自己的方式悉心照顧著兩個孩子，將一句句沒說出口的關愛藏進滿有溫度的料理之中。看似樸實的日常相處卻是充滿後勁的感動，深深地刻印在兩人心裡。賈靜雯：「沒想過個性天差地遠的我們長大後會成為事業夥伴，不過一個充滿創造力、一個對細節堅持，互補讓這條不容易的路更充滿能量，雖然常常好氣又好笑，但相信爸爸媽媽也很樂見長大後的我們繼續互相扶持、托住彼此！」

賈家經營的餐館在地飄香10餘年，媽媽負責大菜掌廚、爸爸專攻麵食，獨到的手藝深受老客人愛戴，店裡的招牌水餃不僅好吃到登上報紙，當時也吸引許多港台名人和饕客指名到店用餐。賈以食日首推出冷凍系列即以麵食水餃作為代表，並以「天津衛小館」與「賈以食日」的經典料理口味接續新舊兩代美味關係，推出「翠玉三鮮水餃」一展肉鮮、菜鮮、海鮮3種契合滋味，完美復刻出賈爸爸的招牌水餃，「麻辣鴨血冬粉水餃」則翻玩賈以食日熱銷商品，將彈牙的鴨血、Q彈冬粉與多汁豬肉餡一同包入麵皮中，完整保留原汁麻辣味及豐富口感，創作市面上少見的新興口味，展現賈家二代的創意與品質傳承！