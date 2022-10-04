中天新聞3日公布針對新北市民所做最新民調，新北市長侯友宜輾壓國民黨其他人選，僅小輸副總統賴清德，差距在誤差範圍內。對此，侯友宜回應，民調高高低低，最重要的是繼續努力，為新北市政全力以赴，好好做事。

對於外界分析，連任選舉須要大勝，參選2024大選才有底氣。侯友宜表示，4年來他不斷全力兌現自己的政見，最重要是讓新北更好，相信明天的新北市一定比今天好，今天的新北市一定超越昨天，所以他的目標很清楚，繼續努力，讓新北更好，一起加油。

侯友宜強調，他現在是新北市長，他會努力承擔、全力以赴，做好市政兌現，除了全力把市政兌現以外，好還要更好，就像改造市場，本來只有8座做到10座，公幼只有100班變成180班，公托120班年底也會達成，只要他當一天新北市長就會全力以赴，讓明天的新北市比今天更好。

民進黨新北市長參選人林佳龍號稱推出上百項政策，被侯辦批評抄襲其他人。侯友宜說，所有政策都要有憑有據，就事實論事實，市政政策和政見可以被討論。