飲食對現代人來說尤為重要，不少人喜歡品嘗色香味俱全的美食，更是會以吃的方式來紓壓，甚至是以此犒勞自己的辛勞，然而許多食物雖然好吃，但是對人體健康卻有大大的隱患。近日，美國佛羅里達大學施密特醫學院在《公衛營養期刊》發表了研究，研究人員發現美國具代表性的18歲以上人口樣本數中，若是食用大量的超級加工食品會產生焦慮和憂鬱情況，嚴重的話甚至將出現認知障礙。

薯條、熱狗、餅乾等食物都將造成認知下降。(圖/翻攝自Shutterstock)

研究中表明超級加工食品不僅會造成人體肥胖，以及糖尿病、癌症等疾病的上門，若是攝取過更是會造成認知能力的下降和心理焦慮。由於超級加工食品中不似以往農產品的加工處理方式，超級加工食品中的含量已經很少是來自於原型食物，且通常含有高油、高糖、高鹽和精緻澱粉，因此若是人體每日攝取熱量超過20％都是來自超級加工食品，那麼大腦的認知及執行能力下降的速度將會是相當驚人的。

其中，在研究中也發現超級加工食品的攝取也與人體的情緒息息相關，超級加工食品不僅會造成大家在情緒上有更多的焦慮，甚至可能會發生輕度憂鬱的狀況，因此大家在日常的飲食中千萬要特別防範。

超級加工食品可從營養標示中可清楚辨別。(圖/翻攝自dreamstime)

對此，巴西聖保羅大學提出大眾在採買時可運用「手腕運動」，將食品翻至背面詳看營養標示，若是營養標示中含有一長串看似是化學名詞的成分，那麼八九不離十就是超級加工食品。

對於現代人的飲食習慣，美國阿茲海默症協會科學參與主任葛瑞菲（Percy Griffin）也建議大家可以多食用蔬菜水果，補充人體的營養；墨爾本大學農業與食品副教授斯克里尼斯（Gyorgy Scrinis）也強調大家應該要對超級加工食品有所警惕，其加工分解過程和高油、高糖、高鹽的成分，都不該大家所接受及食用，以免危害自身情緒及健康。