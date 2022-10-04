1名網友抱怨自家大樓頂樓常被某住戶曬滿衣服，甚至有不少內衣內褲，占滿頂樓3分之2，發文希望該鄰居要有公德心；文章曝光，其他網友幾乎一面倒認為原PO管太多，認為共用空間曬衣服並無不妥，「內衣也是衣啊！怎麼了嗎」、「頂樓本就是先搶先贏」，也有人說只要管委會沒有明文禁止，曬內衣褲並無不可。

該網友在臉書「爆怨2公社」發文抱怨，她所住的社區大樓內，有名住戶總是把家中的「內衣褲」拿到頂樓曬，對方洗好的衣物一次就把頂樓空間占了3分之2，這棟大樓共20幾戶，其他住戶因此沒辦法曬衣，原PO認為自家陽台就可以曬內衣褲，沒有必要拿到頂樓公共空間，發文嗆「都是鄰居有點公德心」。

網友抱怨頂樓常被某鄰居曬滿衣服，甚至有不少內衣內褲，其他網友卻幾乎一面倒認為原PO管太多，認為共用空間曬衣服並無不妥。（翻攝自臉書「爆怨2公社」）

有其他網友不認同原PO，留言「曬衣場，內衣也是衣啊！怎麼了嗎」、「很好啊！為何不行」、「看起來空間還很大啊，怎麼不在多用幾條曬衣繩」、「為什麼要去觀賞別人的衣服呢」、「不爽就曬幾件回去啊公共空間曬內衣又怎樣了」，也有人歪樓說「是不是她比較大，妳嫉妒」、「這個尺寸蠻大的耶」

原PO事後則在留言處強調，他對鄰居要曬什麼根本沒意見，問題是「別占那麼多空間，留點給別人用！」也有網友解釋，只要大樓管委會沒有明文規定，按理來說曬內衣褲並無不可「曬衣服沒有違反公寓大廈管理條例第5條、第6條！只要管委會會議沒有不准曬，其實也沒有違規！」