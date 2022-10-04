民進黨新竹市長候選人沈慧虹日前被《美麗島電子報》董事長吳子嘉爆料，稱她曾答應台北市長柯文哲接下台北市府12職等參事缺。對此，沈慧虹對吳子嘉提告，也在臉書還原見面始末，稱「『求官』一事子虛烏有。」台北市長柯文哲、無黨籍台北市長參選人黃珊珊今上午出席活動，受訪提及此事，柯坦承有向沈問到新竹情況以及挖角；黃則表示，好友之間互相的善意也不要再扭曲，也不需要做政治的操作。

沈慧虹競選辦公室發言人劉康彥昨日表示，前台北市政府交通局長張哲揚升任秘書長之際，民眾黨立委蔡壁如主動安排沈慧虹與柯文哲在台北市長室見面，會中希望沈慧虹考慮接手交通局，整頓北市交通，但遭到沈慧虹婉拒；去年1月3日，柯文哲與沈慧虹再次碰面，但會中完全未談及十二職等參事職缺一事。

而沈慧虹也在臉書發文，「2021年1月3日星期日上午，就是我與柯文哲市長最後一次碰面。」沈慧虹於臉書指出，柯用台語揶揄，「沈慧虹很死忠，挖了好幾次都沒答應！」接著開始探詢新竹市長選情，最後柯文哲更挖角沈慧虹遭到婉拒。

柯文哲、黃珊珊今上午出席「松山慈祐宮天上聖母重陽飛昇1035週年」活動，受訪時談到沈慧虹，柯文哲表示，昨天看沈慧虹新聞稿，強調當初就說好陳學台來接交通局長，根本就沒有找沈慧虹這件事件，新聞稿那段就是錯的，可是發言人出來講，假的事不關沈慧虹的事。

至於沈慧虹的臉書，柯文哲表示有閱讀過，事實真相就是自己有問沈新竹狀況，後跟沈慧虹說，「若林智堅跑掉你該怎麼辦，我們這樣有缺阿，你來啊」，柯坦承挖角沈慧虹，並強調自己只有跟媒體人黃暐瀚講過此事講，並沒有跟吳子嘉講。

而黃珊珊則回應，記得有討論新竹的事情，其他內容不太記得，自己就是作陪。黃強調，今年三月致電給沈是說，沈是公務員，柯文哲市長也說過沈是優秀的事務官，台北市還有12職等參事的事情，大概就是討論這些，但沒有討論到個別工作內容。

黃表示，沈慧虹當時也還沒要選舉，是民進黨故意做炒作挑撥，競爭就好好競爭，不用刻意製造對立，不需要用這樣的方式搞分化，好友之間互相的善意也不要再扭曲，也不需要做政治的操作。黃最後強調，「我個人支持高虹安，也希望新竹市民支持高虹安。」