高雄市農業局動保處出動數隻慰勞犬，要逗長輩們開心。（動保處提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市長陳其邁曾經於上任後在燕巢區允諾舉辦「員工寵物友善日」活動，農業局動保處4日表示，市府預定於10月14日在鳳山行政中心舉辦員工寵物友善日活動，鼓勵局處所屬同仁帶著家中的毛小孩一起上班。

今天是世界動物日、重陽節。高雄市動物保護處4日與仁愛之家攜手舉辦「世界動物日慰勞犬伴長輩慶重陽」活動，現場除了80位長輩齊聚一堂外，動保處也派出兩隻優秀的慰勞犬「嘟嘟」、「Oreo」，以及6隻幼犬與長輩同樂。

「嘟嘟」、「Oreo」一出場成了活動中最吸睛的主角之一，動保處準備了幾個小互動讓長輩與慰勞犬一同進行。Oreo在長輩們的腳邊穩定地伴腳而行，簡單幾個指令讓Oreo坐下、趴下；「嘟嘟」則是展現吃貨本色，還會接長輩手上的零食。

長輩替牠們梳毛時，也表現得乖巧穩定，簡單上手的互動帶給長輩成就感。有著滿滿好奇心的幼犬穿梭在長輩間玩耍，長輩們說，看到活力充沛的小狗們，感覺自己都年輕了幾十歲；動保處透過以「生命陪伴生命」的形式，讓人們與動物之間相處融洽。

至於「員工寵物友善日」活動，動保處說，為營造友善動物環境，強化飼主責任教育與維護動物福利，因此舉辦此活動，希望藉此增進辦公室的和諧氣氛，也可讓平日都被關在家的毛小孩出來透透氣，並陪伴辛苦工作的飼主們。